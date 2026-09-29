Calciomercato Napoli, Lucca e Lang ai saluti? Schira: "Uno dei due può partire a gennaio"

Nicolò Schira fa il punto sul futuro di Lorenzo Lucca e Noa Lang e ipotizza una possibile partenza a gennaio per uno dei due.

Il Napoli potrebbe intervenire a gennaio per modificare il reparto offensivo. Tra i giocatori il cui futuro potrebbe essere rivalutato c’è quello di Lorenzo Lucca e Noa Lang. A parlarne è Nicolò Schira, intervenuto a Radio Napoli Centrale, secondo cui almeno uno dei due potrebbe lasciare il club già a gennaio: “Va sciolto qualche dubbio su Lucca e Lang. Tra l'altro sono già andati via a gennaio scorso, sono tornati indietro come frisbee. Allegri voleva qualcosa in attacco, ma la società l'ha convinto a valutare Lang e Lucca. La sensazione è che almeno uno dei due possa essere salutato”.

Napoli, Schira: “Se sarà nelle prime quattro, mi aspetto qualche colpo a gennaio”

Schira ha poi allargato il discorso alle possibili strategie del Napoli negli altri reparti, a partire dalla difesa: “Io penso che Allegri torni sulla difesa a tre. Il Napoli aveva valutato Mario Gila e Gatti. Il Napoli cercava incastri particolari per Federico Gatti. L'operazione Badiashile ci può stare, se va bene lo compri, altrimenti lo rimandi indietro. Si è un po' perso al Chelsea. Badiashile si deve dare una mossa, anche perché ci sono anche Beukema, o puoi adattare Olivera e Di Lorenzo braccetti. Vergara è un giocatore offensivo. L'unico che dà solidità è Anguissa, ma manca il suo vice. Se anticipa quest'operazione a gennaio, si troverà già il suo sostituto in caso di addio. Se il Napoli starà nelle prime quattro, mi aspetto qualche colpo in inverno”.