Euro 2032, primo ok da Roma: Napoli e il Maradona verso il sì

È arrivata la PEC tanto attesa a Palazzo San Giacomo, quella della FIGC, e stando a quanto trapela da Napoli la città sarebbe stata selezionata come possibile sede di una o due gare di Euro 2032. Questo non significa che Napoli e lo stadio Maradona saranno sicuramente tra gli impianti che ospiteranno gli Europei, ma che la candidatura ha superato la prima scrematura tra quelle presentate. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.

Un passo importante verso Euro 2032

Come noto, Euro 2032 sarà organizzato in condominio tra Italia e Turchia e le partite verranno disputate complessivamente in dieci stadi. Cinque impianti saranno assegnati all'Italia, mentre gli altri cinque saranno in quota alla Turchia. Nella sostanza, dunque, non è ancora certo che Napoli riesca a rientrare tra le cinque città italiane selezionate per ospitare le gare della competizione. Tuttavia, aver superato questo primo step rappresenta un risultato significativo per la candidatura partenopea. Il percorso resta ancora lungo e serviranno ulteriori valutazioni prima della scelta definitiva, ma Napoli può guardare con fiducia ai prossimi passaggi. Essere riusciti a superare la prima selezione significa infatti aver mantenuto viva la possibilità di vedere il Maradona protagonista di Euro 2032