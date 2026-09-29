Lucca ha 3 mesi per cambiare il suo destino: l'ipotesi a gennaio

Lorenzo Lucca è chiamato a trasformare i prossimi tre mesi in un’occasione decisiva per il proprio futuro. L’attaccante, infatti, arriva a questo momento della stagione con un dato che non può passare inosservato: appena tre gol segnati nell’arco di un anno. Un rendimento che, inevitabilmente, alimenta interrogativi sul suo percorso e sulle possibilità di continuare a vestire la maglia del Napoli anche oltre questa stagione. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.,

Per Lucca, dunque, il margine di errore si riduce e ogni partita può diventare importante per convincere Massimiliano Allegri e la società. L’obiettivo è dimostrare sul campo di poter rappresentare una soluzione affidabile per il reparto offensivo, aumentando il proprio peso all’interno della squadra e trovando con maggiore continuità la via del gol. I prossimi mesi saranno quindi fondamentali per invertire la rotta e dare un segnale concreto all’allenatore e alla dirigenza.

Tre mesi per cambiare il futuro

La situazione appare chiara: Lucca dovrà sfruttare ogni opportunità a disposizione per rilanciarsi. Se non riuscirà a convincere Allegri e il Napoli attraverso prestazioni e gol, a gennaio potrebbe aprirsi lo scenario di una cessione. Il mercato invernale diventerebbe così una possibile soluzione per il club, ma anche un passaggio delicato per il giocatore, chiamato a trovare una nuova destinazione e nuove motivazioni.