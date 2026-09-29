Vergara, esordio con l'Italia a un passo: poi Mancini ha cambiato idea

Antonio Vergara è stato a un passo dal debutto con la Nazionale. Ieri, nella sfida contro la Turchia, il centrocampista era infatti pronto a entrare in campo nella seconda metà della ripresa. A metà del secondo tempo sembrava ormai tutto pronto per il suo ingresso, ma Roberto Mancini ha poi cambiato idea, decidendo di congelare il cambio.

Vergara aspetta la prossima occasione

Alla fine, dunque, Vergara è rimasto in panchina e non ha potuto festeggiare il suo esordio con la maglia della Nazionale. Una prima volta soltanto rimandata per il giovane giocatore, che ha comunque vissuto da vicino la possibilità di scendere in campo in una sfida internazionale. Ora l'obiettivo è voltare pagina e concentrarsi sul prossimo appuntamento di Nations League. Vergara spera infatti di avere una nuova occasione e di poter finalmente debuttare, trasformando l'attesa in una prima presenza con la Nazionale.