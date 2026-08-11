Favasuli-Napoli è chiuso: novità formula e maxi-contratto per durata, i dettagli

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Favasuli al Napoli, affare fatto: tutti i dettagli dell'operazione

Affare fatto e confermato: Costantino Favasuli sarà un nuovo giocatore del Napoli. L'esterno classe 2004 arriva dal Catanzaro con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Lo scrive Nicolò Schira sui social. L'obbligo scatterà al raggiungimento del primo punto conquistato dal Napoli dopo febbraio 2027, secondo le condizioni concordate tra i due club. Un'operazione già definita nei suoi aspetti economici e contrattuali, che porterà così Favasuli a vestire la maglia azzurra.

Contratto fino al 2031, c'è anche l'opzione fino al 2034

Per Favasuli è stato inoltre raggiunto un accordo sulla durata del contratto. Il giocatore firmerà un legame con il Napoli fino al 2031, con un'ulteriore opzione che potrebbe prolungare l'intesa fino al 2034. Restano ora soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell'ufficialità. La firma è infatti attesa nei prossimi giorni, quando verrà completato l'iter necessario per formalizzare definitivamente il trasferimento.