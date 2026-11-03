Retroscena ADL-Allegri: chiamata del patron dopo Juve-Napoli

Napoli, dopo il ko con la Juve telefonata di sostegno di ADL ad Allegri: blindato dal triennale, ma i risultati sono sovrani

Dopo il ko con la Juventus, in soccorso di Allegri è arrivata anche la telefonata di sostegno di Aurelio De Laurentiis. Il presidente, dopo il 2-0 dello Stadium, ha voluto far sentire la propria vicinanza al tecnico in un momento complicato, con la squadra attesa dalla trasferta di Oporto e con un clima che nelle ultime ore si è fatto pesante. Un gesto che racconta la volontà del club di fare quadrato, nonostante le critiche arrivate da più parti sulla gestione della rosa e sulle scelte estive.

Un presidente preoccupato per gli infortuni

Come si legge su Il Mattino, il presidente è preoccupato e perplesso per i tanti, troppi infortuni che continuano a perseguitare gli azzurri e che condizionano le scelte e le prestazioni. Una situazione che domani costringerà Allegri a “chissà quali invenzioni” nella sfida di Champions League contro il Porto, con Højlund recuperato, De Bruyne convocato ma in dubbio e Di Lorenzo e Olivera fuori, in un elenco di indisponibili che ha raggiunto quota dieci. A pesare è anche l’assenza di Lobotka, fermo per circa sei settimane dopo la doppia lesione alla caviglia.

Allegri blindato, ma i risultati sono sovrani

Per ora il tecnico è blindato dalla fiducia di De Laurentiis, ribadita in estate con un contratto triennale senza clausole da 6 milioni di euro netti. Una garanzia importante, che allontana le voci su un possibile cambio in panchina, ma che non cancella una regola semplice: i risultati sono sovrani. Il Napoli è chiamato a ritrovare punti e fiducia già a Oporto, e poi nelle sfide con la Lazio e nel prosieguo del tour de force, per evitare che il momento difficile si trasformi in crisi vera e propria.