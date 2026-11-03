Il Napoli ritrova l'affare clamoroso (sfumato) nell'estate di Garcia

Domani Porto-Napoli di Champions, il club azzurro ritrova un giocatore che aveva sfiorato l'azzurro

Nella rosa del Porto c'è anche Gabri Veiga, centrocampista spagnolo che in passato è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. L'ex talento del Celta Vigo, oggi protagonista con il club portoghese, ha già realizzato quattro reti in questa stagione, confermandosi un elemento importante nello scacchiere della squadra e tra le principali insidie per domani.

Quel trasferimento sfumato nell'estate 2023

Il suo nome era stato accostato con insistenza al Napoli nell'estate del 2023, durante il mercato che aveva portato Rudi Garcia sulla panchina azzurra dopo lo scudetto vinto con Spalletti. L'operazione sembrava ormai vicina alla conclusione, ma alla fine Gabri Veiga aveva scelto una strada diversa, accettando la proposta dell'Al-Ahli e trasferendosi in Arabia Saudita.

Il ritorno in Europa e la sfida al Napoli

Dopo l'esperienza nel campionato saudita, il centrocampista è tornato in Europa, approdando al Porto. Ora il destino lo mette nuovamente sulla strada degli azzurri, questa volta da avversario domani sera in Champions League. Per il Napoli sarà anche l'occasione di ritrovare un giocatore che, nell'estate del 2023, era stato a un passo dal diventare un nuovo rinforzo per la squadra.