Formazione Napoli, rosa decimata: svelata la probabile di Allegri per il Porto

Sono venti i convocati del Napoli per la trasferta di Champions League contro il Porto, ma la lista a disposizione dello staff tecnico è particolarmente ridotta. Dei venti calciatori chiamati, infatti, tre sono portieri e altrettanti appartengono alla Primavera. Una situazione che fotografa le difficoltà numeriche degli azzurri alla vigilia di una sfida importante.

Dieci assenze per la trasferta europea

Sono ben dieci gli indisponibili per la gara di domani contro il Porto: Alisson, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Favasuli, Lobotka, Neres, Olivera e Spinazzola. A questi si aggiunge Marianucci, escluso dalla lista Champions. Un elenco pesante che limita le alternative a disposizione dell'allenatore e condiziona inevitabilmente le scelte di formazione. Ecco la probabile del Corriere dello Sport.

Le possibili scelte di formazione

L'ipotesi più accreditata è quella di un 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Meret, con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin a comporre il terzetto difensivo. In mezzo al campo spazio ad Anguissa, Gilmour e McTominay, mentre Politano e Lang potrebbero agire sulle corsie esterne. In attacco, al fianco di Hojlund, resta aperto il ballottaggio tra Giovane e Lucca. Una formazione condizionata dalle numerose assenze, con poche alternative soprattutto in alcuni reparti.