Ultim'ora Sfuriata Allegri dopo Juve-Napoli! Il retroscena di Moggi: "Chiuso tutti in una stanza..."

Luciano Moggi rivela la dura reazione di Allegri dopo Juventus-Napoli 2-0. Il tecnico avrebbe rimproverato la squadra per l'atteggiamento mostrato

La sconfitta contro la Juventus non sarebbe passata inosservata all'interno dello spogliatoio del Napoli. Massimiliano Allegri avrebbe avuto una reazione particolarmente dura nei confronti dei suoi calciatori al termine della partita, contestando soprattutto l'atteggiamento mostrato in campo. A raccontare il retroscena è stato Luciano Moggi, ex direttore sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, dove ha riferito di aver parlato con alcuni protagonisti dell'ambiente azzurro.

Moggi rivela: dura sfuriata di Allegri alla squadra dopo Juventus-Napoli

Stando a quanto raccontato da Moggi, Allegri avrebbe riunito la squadra a porte chiuse subito dopo la partita, dando vita a un confronto particolarmente acceso. Il motivo principale della sfuriata sarebbe stata la mancanza di aggressività e determinazione nell'affrontare gli avversari. Queste le parole dell'ex dirigente bianconero: "Ho parlato adesso con i giocatori, con Allegri, con il direttore... Ieri sera dopo la partita Allegri ha fatto una grande sfuriata a tutta la squadra: ha chiuso le porte di una stanza e ha parlato con la squadra nella maniera in cui deve parlare un allenatore. È un ambiente un po' mosso. Secondo Allegri non c'era quella cattiveria che lui desidera nell'affrontare l'avversario".