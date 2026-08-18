Tuttonapoli È il giorno di Favasuli: oggi visite e firma, l'obiettivo è la convocazione col Genoa

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Favasuli-Napoli, oggi le visite mediche a Villa Stuart: il terzino è il primo acquisto azzurro del calciomercato estivo

È il giorno di Costantino Favasuli. Il giovane terzino è atteso in mattinata a Villa Stuart, la clinica romana da sempre punto di riferimento per il Napoli - e non solo - per le visite mediche dei calciatori pronti a legarsi ad un nuovo club. Archiviato l'iter sanitario, il giovane laterale, rivelazione dell'ultima Serie B con la maglia del Catanzaro, poi potrà apporre la firma sul contratto che lo renderà, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore azzurro.

Favasuli, il primo colpo dell'estate azzurra

Con questa operazione, Favasuli diventerà il primo acquisto ufficiale della sessione di calciomercato estiva del Napoli. Una sessione caratterizzata da non poche difficoltà a causa del costo rosa lievitato a dismisura nei due anni di Antonio Conte e per le cessioni degli esuberi che vanno a rilento, ma anche di diversi giocatori arrivati l'anno scorso e che non hanno grande mercato. 1mln di euro per il prestito e obbligo di riscatto a 6mln di euro: questa la formula concordata con il Catanzaro.

Cosa succede dopo la firma

Completata la trafila delle visite e la sottoscrizione del contratto, per Favasuli si apriranno le porte del gruppo squadra. L'obiettivo è un rapido inserimento agli ordini dello staff tecnico, così da arrivare pronto agli appuntamenti che scandiranno l'avvio di stagione. Per ora lo step è far parte della spedizione per l'esordio a Genova: Favasuli non pesa nelle liste essendo Under 23 e può essere subito utile per l'emergenza difensiva (anche per qualche adattamento di Olivera o Di Lorenzo al centro)