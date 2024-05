Fiorentina-Napoli 2-2 (Rrahmani 8’, Biraghi 40’, Nzola 43’, Kvara 57’): sfumano le ultime speranze per la Conference

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

22.43 - Finisce qui

96' - Cross a rientrare di Lindstrom allontanato dalla difesa viola.

95' - Olivera guadagna punizione da ottima posizione. Ultima chance per il Napoli.

94' - RASPADORI! Rrahmani lancia lungo trovando Anguissa che serve Raspadori: il numero 81 azzurro in girata sfiora il palo.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' - Ngonge sguscia in mezzo a due e conquista punizione da posizione invitante.

87' - Ultima sostituzione Fiorentina: dentro Maxime Lopez al posto di Arthur.

86' - Esce Kvaratskhelia ed entra Lindstrom.

84' - Ammonito Mandragora per aver fermato Kvaratskhelia lanciato in contropiede.

82' - Il VAR richiama l'arbitro all'On Field Review. Marchetti rivede le immagini e cambia la sua decisione: non c'è penalty.

80' - Calcio di rigore per la Fiorentina. Nico Gonzalez imbuca per Belotti che vola a contatto con Lobotka. Situazione molto al limite.

78' - Altro doppio cambio di Italiano: entrano Mandragora e Parisi al posto di Beltran e Biraghi.

78' - RRAHMANI! Raspadori fa recapitare il corner sulla testa di Rrahmani che sfiora l'incrocio dei pali.

77' - Calzona inserisce Ngonge e Raspadori, escono Simeone e Politano.

76' - Terracciano sbaglia il disimpegno, ne approfitta Politano che conclude sul primo palo ma trova la risposta del portiere viola. Sarà corner.

74' - Altra punizione insidiosa della Fiorentina: stavolta Meret prolunga in corner la battuta di Nico Gonzalez.

71' - Simeone con tanto spazio davanti prova a mettersi in proprio ma dal limite dell'area trova una conclusione totalmente sballata.

70' - Ammonito Cajuste per gioco pericoloso.

69' - Kvaratskhelia incontenibile. Si beve Arthur e apparecchia in area dove Simeone viene anticipato da Dodo.

67' - Doppio cambio Fiorentina: escono Nzola e Kouamé per fare spazio a Belotti e Ikoné.

63' - PALO CLAMOROSO! Mazzocchi mette in mezzo rasoterra, velo geniale di Kvara che favorisce la conclusione col mancino di Politano: palla che sbatte sul palo.

62' - Riprende la partita, Ostigard esce momentaneamente per ricevere le cure del caso ma dovrebbe essere in grado di proseguire.

59' - Gioco momentaneamente fermo, Nzola sposta Ostigard in elevazione che cade male e rimane a terra.

57' - GOL GOL GOL GOL! PUNIZIONE FANTASTICA DI KVARATSKHELIA! Il georgiano dai 25 metri disegna una parabola imprendibile per Terracciano.

56' - Dalla punizione nasce uno schema che permette a Kvaratskhelia di conquistare un altro piazzato, da posizione più intrigante.

55' - Kvaratskhelia subisce l'ennesima entrata ruvida di Dodo, stavolta l'arbitro Marchetti fischia fallo.

51' - CAJUSTE! Ancora Mazzocchi si invola sulla fascia e trova Simeone in mezzo, la sponda aerea del Cholito viene deviata da Terracciano sulla testa di Cajuste che da pochi passi mette fuori.

50' - KVARA! Su una respinta al limite Mazzocchi serve in mezzo Kvaratskhelia che di prima calcia ma la alza troppo.

48' - Nico Gonzalez prova il tiro a giro col mancino e costringe Meret al tuffo. Corner per i viola.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21.53 - Comincia la ripresa.

21.35 - Finisce il primo tempo.

46' - Cross morbido di Biraghi per Nico che anticipa tutti ma di testa non trova lo specchio.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - La Fiorentina la ribalta in tre minuti. Politano regala palla a Nzola che dal vertice destro dell'area la mette all'angolino.

41' - Ammonito Kvaratskhelia.

40' - Pareggia la Fiorentina. Biraghi si incarica della battuta e col mancino morbido la mette all'incrocio dei pali.

38' - Lobotka controlla col braccio e concede una punizione da posizione pericolosa.

34' - Ottimo recupero di Olivera che apre per Kvara, il georgiano va al cross però non trova nessuno in mezzo.

31' - Punizione innocua della Fiorentina, Meret blocca in presa alta ma viene ostacolato da Ostigard e perde palla. Cajuste costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo.

26' - Kouamé sguscia in area e va al cross che viene prolungato, sul pallone si avventa Biraghi che prova a coordinarsi al volo ma spara altissimo.

24' - Ingenuità di Cajuste che regala palla a Dodo, il brasiliano allarga per Beltran che conclude sul primo palo ma c'è la copertura attenta di Meret.

22' - Mazzocchi rischia molto sulla pressione di Kouamé ma alla fine ottiene calcio di punizione.

19' - Bravissimo Lobotka che ruba palla a Beltran e subisce fallo conquistando calcio di punizione.

15' - Napoli scatenato in questo avvio. Mazzocchi fa slalom tra maglie viola e serve Kvaratskhelia che dal limite stringe troppo il destro, palla a lato.

14' - KVARA! Il georgiano punta Dodo, si accentra improvvisamente e col destro a giro cerca l'incrocio. Palla fuori.

13' - Continua a spingere il Napoli: cut back di Olivera per Kvaratskhelia che se la ritrova troppo sotto e col mancino non riesce a trovare la porta.

12' - Accelerata impressionante di Politano che cerca Simeone in mezzo ma non lo trova. Sulla respinta Mazzocchi ripropone in area, Kvara fa la torre per Cajuste che da ottima posizione spreca col mancino.

10' - Break di Nico che pesca Beltran in area: l'argentino cerca Nzola in mezzo ma Meret anticipa in uscita.

8' - ED E' RETE! NAPOLI SUBITO IN VANTAGGIO! Corner a uscire di Politano per Rrahmani che di testa svetta su Quarta e firma il vantaggio.

7' - Simeone inventa per Kvaratskhelia che ottiene calcio d'angolo.

4' - Il Napoli tiene il possesso in questo avvio di gara, la Fiorentina va in pressione molto alta.

1' - Pronti via. Kvaratskhelia ruba palla a Nico e gli scappa via, poi cade a terra reclamando fallo ma l'arbitro lascia giocare.

20.47 - PARTITI! Comincia il match!

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

19.35 - Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Politano, Simeone, Kvrataskhelia. All. Calzona

Gli uomini più attesi. Matteo Politano ha nella Fiorentina una delle sue prede preferite: contro i viola in Serie A ha segnato quattro gol, ha fatto meglio solo contro Milan e Genoa (cinque). Antonin Barak ha partecipato a quattro delle ultime cinque reti della sua squadra in campionato (un gol e tre assist).

Statistiche. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (7 vittorie e 6 pareggi). I viola hanno negli azzurri una delle vittime preferite nella storia: contro di loro hanno trovato 55 successi, meglio solo contro il Bologna (57). I partenopei ha subito almeno un gol nelle ultime 15 gare di Serie A, solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. La squadra allenata7 da Calzona è la terza peggiore del campionato per reti subite di testa, mentre quella di Italiano è seconda solo al Bayern Monaco per gol segnati di testa, considerando i maggiori cinque campionati europei

Occhio al giallo. Dopo la Fiorentina, per il Napoli arriverà il Lecce. Pasquale Mazzocchi e Stanislav Lobotka (più Osimhen che però non è convocato) sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo stasera salterebbero la successiva sfida casalinga, l'ultima partita della stagione, contro la formazione allenata da Luca Gotti.

Sponda Fiorentina, mister Vincenzo Italiano avrà tutta la rosa a disposizione tranne Sottil ai box. Tra i pali ci sarà Terracciano, sulle corsie laterali Dodo e Biraghi mentre al centro Milenkovic è in vantaggio su Ranieri per fare coppia con Martinez Quarta. In cabina di regia pronti Bonaventura e Arthur (in pole su Mandragora). Oltre Nico Gonzalez e Beltran è ballottaggio tra Kouamé e Ikoné per completare la linea dei trequartisti, che agirà alle spalle di Belotti.

Per il Napoli, non ha grossi dubbi di formazione Francesco Calzona, che dovrà rinunciare agli infortunati Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini. Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa, dalla panchina Traoré. In avanti Raspadori più di Simeone, quindi Kvaratskhelia e Politano a completare il tridente.

Questa sera alle ore 20:45 il Napoli sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, uno scontro diretto tra le due pretendenti al posto per l'Europa Conference League. È l'ultima chiamata per Calzona e i suoi per salvare il salvabile di questa stagione, i viola presidiano l'ottavo posto a +2 sugli azzurri e con una partita in meno: sarà obbligatorio vincere per sperare di qualificarsi per il 15esimo anno consecutivo in una competizione europea.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Fiorentina-NapolI!