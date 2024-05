Formazione già fatta contro la Fiorentina: le scelte di Calzona

Non ha grossi dubbi di formazione Calzona questa sera contro la Fiorentina. Mancheranno Osimhen e Zielinski tra gli altri

Non ha grossi dubbi di formazione Calzona questa sera contro la Fiorentina. Mancheranno Osimhen e Zielinski tra gli altri. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, punterà sui soliti noti, a loro affiderà l’ultima rincorsa europea.

Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa. In avanti, come detto, Raspadori più di Simeone, quindi Kvara e Politano a completare il tridente.