Follia nel cuore di Napoli: guerriglia tra ultrà tedeschi e polizia, undici arresti

Ancora scene di follia nel cuore di Napoli: come a marzo scorso, quando gli ultrà dell’Eintracht Francoforte hanno messo a ferro e fuoco il centro della città, ieri in tarda serata è stata la volta dei supporters dell’Union Berlino. Questo il racconto della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Un’azione di massa, con i tifosi che si sono radunati per le strade del centro, tra piazza Garibaldi e corso Umberto, e poi hanno marciato fino a piazza Dante, tutti vestiti di bianco: prima hanno bloccato diverse strade, poi hanno dato vita a una nuova guerriglia urbana, con scontri violentissimi con la polizia che li stava scortando. per evitare contatti con i sostenitori del Napoli.

Il bilancio finale parla di undici ultrà tedeschi arrestati sui circa duecento partecipanti al corteo, con le forze dell’ordine che hanno fatto molta fatica a contenere la violenza dei tedeschi.