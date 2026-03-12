Infortunio Lobotka, dubbio sul rientro: novità nelle prossime ore

Ancora dubbi sul rientro di Stani Lobotka contro il Lecce. Se per Repubblica si va verso il forfait, per altri quotidiani, come il Corriere dello Sport e il Corriere del Mezzogiorno, le probabilità di vederlo in campo sabato restano comunque diverse. Se ne saprà di più nelle prossime ore e soprattutto nella rifinitura prevista domani alla vigilia del match.

Infortunio Lobotka: le ultime in vista del Lecce

Ecco ad esempio quanto si legge sul Cds oggi in edicola sul tema: "Due giorni al Lecce, la seconda di fila in casa al Maradona dopo il Torino. Conte ha ritrovato McTominay, da martedì in gruppo col resto della squadra, mentre continuano a essere valutate le condizioni di Lobotka. Si corre verso la Champions, dieci partite alla fine: la prossima è, da prassi, la più importante. E Conte potrebbe affrontarla ritrovando per la prima volta dal 5 ottobre insieme tutti e quattro i Fab Four. Ne manca solo uno all’appello. De Bruyne e Anguissa sono rientrati contro il Torino, McT si prenota per sabato dopo aver smaltito l’infiammazione tendinea e ora resta l’ultimo da recuperare, Lobotka, vittima di sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita di sabato contro i granata. Ore decisive per capire se potrà tornare nell’elenco dei convocati".