Manna vuole accontentare Allegri: contatti con l'agente di Vlahovic
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la giornata odierna potrebbe rappresentare un passaggio importante per la costruzione del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. È infatti previsto un primo vertice operativo tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna, chiamati a definire strategie e obiettivi per il mercato estivo.
Napoli-Vlahovic, contatti con l'agente dell'attaccante
Tra i nomi destinati a finire sul tavolo c'è anche quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo continua a essere particolarmente apprezzato da Allegri, che lo avrebbe voluto già ai tempi del Milan, e il Napoli avrebbe intensificato i contatti con il suo entourage. Anche Manna, infatti, si sarebbe mosso direttamente con Darko Ristic, agente del centravanti della Juventus.
Vlahovic e l'ingaggio
Dal punto di vista economico, l'operazione non sarebbe considerata fuori portata per il Napoli. Il centravanti percepisce uno stipendio stimato tra i 4 e i 4,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante ma compatibile con le ambizioni del club partenopeo
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro