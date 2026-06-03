Manna vuole accontentare Allegri: contatti con l'agente di Vlahovic

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Tra i nomi destinati a finire sul tavolo c'è anche quello di Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la giornata odierna potrebbe rappresentare un passaggio importante per la costruzione del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. È infatti previsto un primo vertice operativo tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna, chiamati a definire strategie e obiettivi per il mercato estivo.

Napoli-Vlahovic, contatti con l'agente dell'attaccante

Tra i nomi destinati a finire sul tavolo c'è anche quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo continua a essere particolarmente apprezzato da Allegri, che lo avrebbe voluto già ai tempi del Milan, e il Napoli avrebbe intensificato i contatti con il suo entourage. Anche Manna, infatti, si sarebbe mosso direttamente con Darko Ristic, agente del centravanti della Juventus.

Vlahovic e l'ingaggio

Dal punto di vista economico, l'operazione non sarebbe considerata fuori portata per il Napoli. Il centravanti percepisce uno stipendio stimato tra i 4 e i 4,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante ma compatibile con le ambizioni del club partenopeo