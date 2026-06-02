Il Napoli piomba su Natali! Pedullà: “Sì del difensore 2008, trattativa con il Leverkusen”

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Il Napoli guarda al mercato per rinforzare la difesa e valuta sia profili pronti come Mario Gila, sia giovani talenti in prospettiva come Andrea Natali

Il Napoli è piombato su Mario Gila della Lazio, ma allo stesso tempo sta ragionando anche su un investimento in prospettiva per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il club azzurro sta portando avanti un’operazione concreta per Andrea Natali, difensore classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen, che a fine mese sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19. Il giovane talento, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, avrebbe già aperto al trasferimento e i contatti tra le parti sarebbero in fase avanzata, con il Napoli intenzionato a muoversi in anticipo sulla concorrenza.

Chi è Andrea Natali, il profilo del talento seguito dal Napoli

Nato a Milano nel gennaio 2008, Andrea Natali è figlio di Cesare, ex difensore con una lunga carriera tra Atalanta, Bologna, Fiorentina e Udinese. I suoi primi passi nel calcio sono arrivati proprio con la maglia del Bologna, prima di un percorso giovanile che lo ha visto vestire anche le maglie di Udinese e Milan tra i 10 e i 12 anni. Successivamente si è trasferito in Spagna insieme alla famiglia, giocando prima con l’Espanyol e poi entrando a far parte della cantera del Barcellona. Dopo tre stagioni nel settore giovanile blaugrana, il difensore è stato acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen, che ha deciso di puntare con convinzione su di lui anche grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell’Italia Under 17, culminate con la vittoria agli Europei di categoria nel giugno 2024.