Ultim'ora Allegri-Napoli, Sky: manca poco! Risoluzione col Milan in arrivo e primo summit con Manna

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Allegri-Napoli, manca solo la risoluzione col Milan: summit con Manna imminente.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Dopo settimane di contatti e valutazioni, l'operazione sembra ormai nelle battute finali e le prossime ore potrebbero risultare decisive per arrivare alla tanto attesa ufficializzazione del tecnico livornese sulla panchina azzurra. A riportare gli ultimi aggiornamenti sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Prima la risoluzione con il Milan, poi il summit con Manna

L'ultimo ostacolo da superare riguarda la definizione della separazione tra Massimiliano Allegri e il Milan. Le parti stanno lavorando per trovare l'accordo definitivo sulla risoluzione del contratto e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nelle prossime ore. Una volta completato questo passaggio burocratico, il tecnico sarà libero di formalizzare il proprio approdo al Napoli. Ad attenderlo c'è già un'intesa per un contratto biennale fortemente sostenuto da Aurelio De Laurentiis, convinto che Allegri rappresenti il profilo ideale per proseguire il percorso di crescita del club. Contestualmente alla chiusura della vicenda con il Milan, sarebbe già previsto un primo incontro operativo con il direttore sportivo Giovanni Manna, con l'obiettivo di iniziare a pianificare il mercato e definire le strategie per la prossima stagione.

Napoli già al lavoro sul nuovo progetto

Il vertice tra Allegri e Manna servirà a fare il punto sui principali dossier aperti, dai rinforzi richiesti dal tecnico alle valutazioni sui giocatori rientrati dai prestiti. Il Napoli vuole muoversi rapidamente per consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva sia in campionato sia in Champions League, avviando così il nuovo ciclo tecnico senza perdere tempo.