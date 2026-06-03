De Bruyne resta con Allegri? Marocchi a Sky: “Lo convinci facilmente solo in un modo”

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Al centro del nuovo progetto c’è anche il futuro di Kevin De Bruyne, su cui arrivano riflessioni importanti da parte di Giancarlo Marocchi.

Il nuovo corso del Napoli è pronto a prendere forma, con Massimiliano Allegri destinato a sedersi sulla panchina azzurra e a guidare la squadra con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per il titolo. La società si metterà presto al lavoro insieme al nuovo allenatore per definire l’organico della prossima stagione, tra innesti mirati e valutazioni su chi potrà far parte del progetto. In questo contesto, la rottura con il passato legato ad Antonio Conte apre inevitabilmente anche interrogativi importanti sul futuro di alcuni big della rosa, tra cui Kevin De Bruyne: il centrocampista belga resterà a Napoli sotto la guida di Allegri?

Il nodo De Bruyne e il pensiero di Marocchi

Sul tema è intervenuto Giancarlo Marocchi ai microfoni di Sky Sport, offrendo una chiave di lettura sul possibile rendimento del belga nel nuovo contesto tecnico. “De Bruyne resta con Allegri? Lo convinci facilmente solo in un modo, mettendogli 2-3 giocatori davanti perché lui sa fare meglio di tutti dare la palla gol; se ce n’è solo uno, basta marcarlo. Se ce ne sono 2-3 può tornare ai suoi livelli, non so se quelli del City…”. Le parole evidenziano come il futuro del centrocampista dipenda molto anche dalla struttura offensiva che il Napoli saprà costruire attorno a lui.