Ultim'ora Natali, il Napoli vuole chiudere e mandarlo a giocare in prestito: due club su di lui

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La trattativa è in fase avanzata, con contatti recenti tra le parti e la possibilità che il giocatore venga girato in prestito per maturare esperienza in Serie A.

Andrea Natali è un profilo che piace molto in ottica futura e il Napoli sta lavorando con decisione per cercare di chiudere l’operazione. Il difensore, classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e potrebbe essere inserito nel progetto azzurro, con la possibilità però di essere inizialmente mandato a giocare altrove per accumulare esperienza. In questo senso, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, tra le ipotesi di prestito figurano anche club come Frosinone e Cagliari, anche se non si tratta delle uniche opzioni sul tavolo.

Contatti avanzati e apertura del giocatore al trasferimento

La trattativa tra il Napoli e l’entourage del giocatore procede con contatti continui e recenti, l’ultimo risalente a un paio di giorni fa. Natali, impegnato a fine mese nella fase finale degli Europei Under 19, avrebbe già mostrato apertura verso un possibile trasferimento in Italia. I dialoghi tra le parti sono considerati in fase avanzata e il club azzurro punta a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.