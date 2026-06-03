Conte oggi firma la risoluzione: retroscena sulla scelta di ADL su clausole e penali

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di oggi arriverà la firma che sancirà la conclusione del rapporto tra il tecnico salentino e il club azzurro.

Antonio Conte e il Napoli sono pronti a separarsi ufficialmente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di oggi arriverà la firma che sancirà la conclusione del rapporto tra il tecnico salentino e il club azzurro. L'allenatore lascerà Napoli rinunciando all'ingente somma prevista dall'ultimo anno di contratto, una scelta condivisa anche dai componenti del suo staff, che seguiranno Conte nella decisione di interrompere l'esperienza partenopea

Napoli, oggi il giorno dell'addio di Conte: firma la risoluzione consensuale

Un segnale che testimonia la volontà di chiudere il percorso senza strascichi né contenziosi. Da parte del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe favorito una separazione serena, senza imporre penali, clausole restrittive o particolari vincoli per il futuro professionale dell'allenatore. Un'uscita consensuale e dai toni distesi, lontana dalle tensioni che spesso hanno caratterizzato altri addii eccellenti nel recente passato azzurro.