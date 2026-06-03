Calciomercato Napoli, acquisti dipendono dalle cessioni! Priorità al vice Di Lorenzo: tre i nomi

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Tra centrocampo, difesa e attacco, le scelte della dirigenza dipenderanno dalle cessioni e dalle richieste di Allegri, che ha già individuato alcuni obiettivi prioritari.

Il Napoli si trova in una fase di valutazioni attente sul mercato, con una rosa già numericamente ampia e possibili nuovi innesti che dipenderanno inevitabilmente dalle uscite. Lo riferisce Sky. A centrocampo, ad esempio, in caso di partenza di Frank Anguissa il club potrebbe tentare un assalto ad Adrien Rabiot. Su Kevin De Bruyne, invece, la posizione è chiara: il centrocampista è considerato un punto fermo su cui Allegri e la società intendono costruire il progetto tecnico. Una delle priorità riguarda però la fascia destra difensiva, dove il Napoli è alla ricerca di un vice Giovanni Di Lorenzo, anche per esigenze numeriche e di rotazione.

Fasce, attacco e difesa: i nomi sul taccuino del Napoli

Per la corsia destra prosegue la trattativa per Moris Valincic della Dinamo Zagabria, mentre tra i profili apprezzati da Allegri figura anche Dodô della Fiorentina, già esperto del campionato italiano. In lista resta inoltre Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, esterno più offensivo che rappresenta un’opzione diversa per caratteristiche. Molto, però, dipenderà dalle uscite: in attacco il ritorno di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku potrebbe non essere sufficiente a garantirne la permanenza di entrambi, con la possibilità di una nuova punta in arrivo. Situazione simile anche sulle corsie offensive, dove il Napoli può contare su diversi elementi, compresi il recupero di David Neres e il rientro di Noa Lang. In difesa resta vivo l’interesse per Mario Gila della Lazio, anche se il club biancoceleste non ha intenzione di privarsene nonostante il contratto in scadenza. Sarà decisivo capire se il difensore spagnolo deciderà di forzare la mano per la cessione oppure se resterà a Roma fino alla naturale scadenza dell’accordo.