Allegri, dettagli sul contratto che firmerà col Napoli: bonus speciale in caso di scudetto

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Dopo anni di corteggiamento da parte di Aurelio De Laurentiis, il matrimonio tra il tecnico livornese e il club azzurro sembra ormai destinato a concretizzarsi

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Dopo anni di corteggiamento da parte di Aurelio De Laurentiis, il matrimonio tra il tecnico livornese e il club azzurro sembra ormai destinato a concretizzarsi, anche se per la fumata bianca definitiva servirà ancora qualche giorno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli non ha mai smesso di seguire Allegri, considerandolo da tempo uno dei profili ideali per guidare la squadra. "Aurelio ha corteggiato Max per anni, ora che tutto si è incanalato per il verso giusto, serve solo avere ancora un filo di pazienza", scrive il quotidiano sportivo.Le questioni burocratiche e contrattuali richiedono ancora qualche passaggio formale. Per questo motivo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "difficile pensare che oggi stesso Allegri possa chiudere con il Milan e firmare già per il Napoli". Tuttavia, il lavoro tra le parti sarebbe già entrato nel vivo.

Allegri, l'addio al Milan e la firma col Napoli

La sensazione è che gli avvocati e gli studi legali coinvolti stiano già definendo gli ultimi dettagli dell'accordo. "È normale pensare che in questi giorni gli studi legali delle due parti abbiano cominciato a lavorare sul nuovo contratto che legherà Max al Napoli per le prossime due stagioni", si legge nell'articolo della Gazzetta dello Sport.

Napoli-Allegri, ci siamo: pronto un biennale con opzione e bonus scudetto

L'intesa prevederebbe un contratto biennale con opzione per una terza stagione a favore del club. Dal punto di vista economico, Allegri percepirebbe uno stipendio importante, ma in linea con i parametri fissati dalla società. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, "Allegri guadagnerà 4,5 milioni all'anno più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto".