FORMAZIONI UFFICIALI - Nessuna sorpresa, Spalletti conferma tutti. Italiano lancia subito Barak

Squadra che vince non si cambia. Luciano Spalletti conferma per la terza volta consecutiva lo stesso undici, anche per la sfida contro la Fiorentina in programma tra poco al Franchi. Meret ancora tra i pali, Mario Rui preferito a Mathias Olivera a sinistra. In cabina di regia c'è Lobotka, Anguissa e Zielinski mezzali del 4-3-3. Davanti il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non è ancora tempo per gli ultimi arrivati: Ndombele, Raspadori e Simeone saranno armi a gara in corso.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia