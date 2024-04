FORMAZIONI UFFICIALI - Tre cambi per Calzona: in difesa chance per Ostigard!

In difesa Ostigard gioca al posto dell'infortunato Juan Jesus, mentre Mario Rui è titolare per l'infortunio di Olivera 14.04.2024 11:22 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo la vittoria di Monza, il Napoli ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco, capace di umiliare il Napoli di Mazzarri espugnando per 4-0 il Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Sono note le formazioni ufficiali. Francesco Calzona effettua tre cambi rispetto al successo di Monza. In difesa Ostigard gioca al posto dell'infortunato Juan Jesus, mentre Mario Rui è titolare per l'infortunio di Olivera. Tutto confermato in mediana, mentre davanti Politano si riprende il suo posto a destra a completare il reparto formato da Osimhen e Kvaratskhelia. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione