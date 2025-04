Gazzetta - Anguissa, lo scudetto prima dell'addio: spunta una big inglese

Frank Anguissa può lasciare a fine anno. Vuole cambiare aria, ritiene finito il suo ciclo in azzurro cominciato nel 2021. C'è il Chelsea che spinge. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano parla dell'interesse dei Blues per il centrocampista e spiega che l'ex Fulham potrebbe così tornare in Premier League quattro anni dopo.

"Il Napoli voleva allungare il contratto fino al 2029 o 2030 con ricco ritocco dell'ingaggio. Intanto ha attivato la clausola di rinnovo automatico fino al 2027 per escludere l'ipotesi di perderlo a zero". Ora sul giocatore oltre al Chelsea c'è anche il Monaco in attesa. Tutto rinviato a fine stagione. Il suo obiettivo è quello di regalare il secondo scudetto al Napoli prima dei saluti.