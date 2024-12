Gazzetta - Assalto a Dorgu, per Conte è il nuovo Hakimi: ADL vuole chiudere subito, le cifre

Il grande obiettivo del Napoli per la prossima estate è Patrick Dorgu, esterno tuttofare del Lecce che piace a diverse big europee. Ma il Napoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha una strategia per evitare aste. Per Conte può diventare un nuovo Hakimi.

Il Lecce fa una valutazione altissima della sua stellina: 40 milioni di euro. Il prezzo ha allontanato in estate gli ammiratori, ma l’interesse del Napoli è rimasto sempre vivo. Il club azzurro ha deciso di provare a chiudere il colpo già a gennaio, ovviamente lasciando il giocatore in prestito a Lecce fino a fine stagione. Il Napoli è pronto a offrire circa 30 milioni più bonus.