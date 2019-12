Gazzetta - Fabian non vuole rinnovare, ma per meno di 70mln col Real non si tratta

Il Real Madrid ha intenzione di fare sul serio per Fabian Ruiz in vista dell'estate. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa riferimento ai rumors spagnoli secondo cui sarebbero pronti 70 milioni di euro per il centrocampista della nazionale spagnola. Una cifra interessante, che potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis, soprattutto se il Napoli dovesse fallire la zona Champions League. Per il momento - si legge - nella sede della Filmauro non è arrivata nessuna offerta, ma da gennaio qualcosa potrebbe iniziare a muoversi.

RENDIMENTO E RINNOVO - L’idea di ritornare nella Liga, attraverso uno dei due club più rappresentativi, potrebbe essere determinante per il giocatore. L'incognita però è il suo rendimento: Fabian Ruiz non riesce più a essere protagonista e la seconda parte della stagione sarà determinante per lui. Una discussione sul rinnovo fin qui non è stata nemmeno avviata e da parte del giocatore non arrivano segnali positivi in questo senso. Il giocatore è comunque legato da un accordo fino a giugno 2023 ed il Real Madrid con un’offerta inferiore ai 70 milioni di euro non potrà neanche avviare una discussione.