Ultim'ora Gazzetta - Fagioli al Napoli, Raspadori alla Juve: trattativa calda: i dettagli

vedi letture

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, sembra prossimo a lasciare i bianconeri. Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, c’era il Marsiglia forte sulle sue tracce ma negli ultimi giorni il Napoli sembra aver fatto il sorpasso definitivo per assicurarsi le prestazioni del classe 2001.

Fagioli verso Napoli, i motivi. A spingere il giocatore, il grande rapporto di stima e fiducia col il ds del Napoli Giovanni Manna, che l'anno scorso alla Juve è stato molto vicino al ragazzo in uno dei momenti più difficili della sua carriera, per via della maxi squalifica. La Juve ha deciso di sacrificare Fagioli per incassare denaro da reinvestire nel mercato di riparazione di gennaio.

Raspadori fa il percorso inverso? Il club bianconero proprio dal Napoli potrebbe pescare una soluzione per l’attacco, visto che Giacomo Raspadori, come Fagioli, vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio. Alla Juve potrebbe ricoprire sia il ruolo di sotto punta sia quello di punta centrale nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Le esigenze comuni potrebbero mettere in discesa la trattativa tra i club, anche se potrebbe trattarsi di due operazioni parallele: sui 20-25 milioni. Per il momento poche tracce di Danilo sul tavolo delle trattative tra Napoli e Juventus, anche se il brasiliano resta in bilico e nella lista dei possibili partenti a gennaio, conclude Gazzetta.it.