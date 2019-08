Gazzetta - Icardi-Atletico apre all'ipotesi Diego Costa: ADL lo vuole in prestito e con una condizione sull'ingaggio

Il Napoli prova fino all’ultimo a riuscire a realizzare un grande colpo per l’attacco. Aurelio De Laurentiis monitora la situazione Mauro Icardi, ma la pista pare sempre più complicata. Proprio dall’argentino, però, potrebbe arrivare la svolta. La possibile apertura dell’ex capitano dell’Inter a una proposta dell’Atletico potrebbe spianare agli azzurri la pista che porta a Diego Costa, il cui procuratore è il potentissimo Jorge Mendes. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che il Napoli sarebbe disposto a trattare per un prestito secco con i colchoneros, che dovrebbero caricarsi anche parte dell’onerosissimo contratto, da oltre 10 milioni di euro netti. "I tempi appaiono ristretti per una operazione complessa", si legge ancora sul quotidiano.