Gazzetta - Il Napoli vuole cedere Lozano, ma ha valutazione fuori mercato: i dettagli

Anche stasera contro il Genoa ci sarà Lorenzo Insigne e non Hirving Lozano. L'allenatore del Napoli non rinuncia al proprio capitano e al suo talento e così il messicano partirà ancora una volta dalla panchina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli vorrebbe cedere Lozano altrove, ma si parte da una valutazione di 50 milioni di euro, cifra al momento fuori mercato dato che Lozano sta giocando molto poco. Con Gattuso è partito titolare solo col Perugia in Coppa Italia, nelle ultime gare ha ritrovato gol e morale, fa bene quando subentra, ma ancora manca il debutto in campionato con Gattuso dal 1'.