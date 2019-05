Gazzetta - Napoli-Trippier, trattativa avviata e moglie in città: il terzino può essere il primo acquisto

Kieran Trippier è un terzino dotato di grande spinta e senso tattico molto forte. Gioca al Tottenham, in semifinale di Champions League, è per questo che in pochi credono alla possibilità da parte del Napoli di acquistarlo. Eppure già diversi indizi si sono sommati e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione:



"Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. Pare che la signora sia venuta per conoscere la città e per informarsi sulle scuole per i propri figli. La notizia, ovviamente, ha destato parecchia curiosità nell’ambiente. «Si, anch’io ho saputo della presenza della signora Trippier in città. Ma Napoli è una bella città, da visitare», ha tagliato corto l’allenatore. Resta, in ogni modo, la due giorni napoletana della moglie del nazionale inglese. La sua presenza è molto più che un indizio, fa pensare che l’operazione con il Tottenham è a buon punto e che Trippier potrebbe essere il primo acquisto per la prossima stagione".