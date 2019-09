Gazzetta - Prova di forza Juve, ma il Napoli rifila un parziale di 0-3 con i nuovi: sarà una corsa splendida

Non chiamatelo calcio d’agosto. Questo è calcio e basta, meraviglioso nella sua costituzione, scrive la Gazzetta dello Sport in merito al big-match tra Juventus e Napoli, sottolineando i due volti della gara. In un’ora la Juve ha infatti segnato tre gol, colpito due traverse e demolito il Napoli. A quel punto - si legge - il campionato sembrava nato morto perché "se la Juve in ritardo, che non ha avuto in panchina il suo nuovo allenatore, che gioca con le vecchie idee, che quasi non ha impiegato i gioielli di mercato, che fatica a smaltire gli esuberi, che ha appena subito il trauma del grave infortunio del suo capitano... Se una Juve annunciata in questo stato, demolisce così il Napoli, cioè l’avversario più accreditato, cosa sarà della lotta scudetto, quando i campioni metteranno in atto tutte le loro potenzialità?". Ed invece il Napoli segna in un quarto d'ora tre gol con Manolas, Lozano e Di Lorenzo, cioè con tre nuovi acquisti ed allora deduci che "il campionato non sarà un’altra corsa a cronometro. Il Napoli, dopo aver toccato il fondo, è rimbalzato con orgoglio e ha dimostrato tutta la sua credibilità. Che abbiano segnato i nuovi è un segnale di speranza in più, significa che già pesano. Senza contare che l’affannato debutto di De Ligt ha confermato quanto sarà difficile fare a meno di Chiellini".

Gara dai due volti quindi e la Gazzetta conclude con la consapevolezza che il campionato ci divertirà: "Ognuno decida quale impressione valga di più: la straordinaria prova di forza della vecchia Juve o l’impetuoso rinascimento del nuovo Napoli. Così è se vi pare". Ed ancora: "Ancelotti torna sul Golfo con la consapevolezza di avere in mano una squadra che ha inflitto un parziale di 3-0 alla Juve in casa sua e nuovi giovani che possono farla crescere ancora. Il campionato non è nato morto. E’ nato splendido. E ci divertirà.