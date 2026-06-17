Gila-Napoli con Rafa Marin nell'affare, ma si attende accordo tra club: le cifre
Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati con attenzione c’è quello di Mario Gila della Lazio, calciatore che piace per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita. La società partenopea segue l’evolversi della situazione e potrebbe decidere di affondare il colpo. Ma secondo la Rai, con Ciro Venerato, nell'affare non è incluso Beukema: no del Napoli a inserirlo.
Gila alternativa concreta, intreccio con Rafa Marin
L’interesse per Gila si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge però Rafa Marin. Il difensore spagnolo è infatti finito nel mirino di Gennaro Gattuso. Claudio Lotito continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino del difensore, una cifra ritenuta elevata dagli azzurri. Per arrivare a una fumata bianca, il presidente biancoceleste dovrebbe ridurre le proprie pretese fino a una quota compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Con Rafa Marin in prestito.
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