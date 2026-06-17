Ultim'ora Gila-Napoli, si stringe per la chiusura: agente in pressing con la Lazio per sbloccare affare

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Il Napoli accelera per Mario Gila e compie passi significativi verso la possibile chiusura dell’operazione. Il club azzurro avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il difensore spagnolo, che ha manifestato la propria disponibilità a trasferirsi alla corte di Allegri in vista della prossima stagione. Lo fa sapere su X il giornalista Matteo Moretto.

Adesso l’attenzione si sposta sulla trattativa tra i club. L’agente del calciatore, Juanma Camaño, è infatti in contatto costante e diretto con la Lazio per cercare di ridurre la distanza economica tra le parti e trovare una soluzione che possa soddisfare tutti i soggetti coinvolti. Il Napoli considera Gila una priorità per il rafforzamento della difesa e punta a sbloccare l’affare nel più breve tempo possibile.