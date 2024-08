Gol, dribbling e velocità per spaccare le gare: perché Conte non vede l'ora di avere Neres

In attesa di Lukaku, aspettando di capire quale sarà il futuro di Osimhen, il Napoli in attacco si rinforzerà con David Neres. Almeno è questa l'idea del club e di Conte. L'affare col Benfica procede spedito. Intanto, i tifosi che guardano i video, o quelli che lo ricordano bene, si domandano: cosa potrà dare il brasiliano al Napoli e perché è stato scelto con l'avallo di Conte?

Neres può diventare la scheggia impazzita del Napoli. Un giocatore unico nel suo genere con caratteristiche rare nella rosa del Napoli. Neres può diventare l'uomo dell'ultima mezz'ora capace di spaccare le partite, un dribblomane che però vede anche la porta e che gioca indifferentemente a destra o a sinistra. Può essere alternativo a Kvara, Politano e Ngonge e ovviamente si candida a diventare titolare a destra. Delle gerarchie se ne occuperà Conte.

Neres, nell'idea del tecnico, sarà l'uomo degli ultimo 30-40 metri, quello capace di cambiare le sorti del match con le sue imprevedibilità. Lo stesso Conte spiegò - parlando di Kvara - la sua idea tattica per l'attacco: "Il tipo di gioco che stiamo provando e per permettere a lui, Politano e Ngonge di giocarsi l'uno contro uno e andare dentro. E' una soluzione tattica che può esaltare ancora di più questi giocatori. Dobbiamo capire che quando si chiudono gli spazi per bravura degli avversarsi loro si devono allargare e crearsi l'uno contro uno". In questo Neres è maestro.