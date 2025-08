Grealish-Napoli, Romano: "C'è il gradimento del giocatore, ma nessuna trattativa col City"

Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il ruolo di esterno offensivo c'è quello di Jack Grealish. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, ha parlato della possibile operazione sul proprio canale Youtube: "Dall'Inghilterra torna il nome anche di Jack Grealish in continuazione. Tanti tifosi chiedono cosa accade con Grealish. Posso dirvi che a Grealish farebbe più che piacere andare al Napoli, questo va detto. E direi che intanto, al di là di quelle che poi sono le evoluzioni di quello che accadrà sul mercato, per il Napoli vedere giocatori comunque importanti come Jack Grealish, Kevin De Bruyne, chiaramente apre una strada. Ormai il livello del Napoli è alto. Darwin Nunez che ha voluto il Napoli per un mese e mezzo, poi il Napoli ha fatto un'altra scelta sia economica che tecnica. Nunez voleva fortemente il Napoli. Insomma, parliamo dei giocatori di massimo livello mondiale, del massimo campionato mondiale. Vederli volere il Napoli così, non è un dettaglio. Jack Grealish a Napoli ci andrebbe volentieri, molto volentieri.

Quindi posso dire che il gradimento del giocatore per la destinazione ci sarebbe tutto, oggi il Napoli è consapevole di questa cosa. Saputo dagli agenti con cui c'è un ottimo rapporto. Fatta l'operazione Gilmour un anno fa, il Napoli conosce molto bene gli agenti di Grealish. Ma ad oggi il Napoli sta facendo ancora tutte le sue valutazioni. Non ha ancora preso una strada definitiva sull'esterno, non ha iniziato una trattativa con il City. Tra l'altro i rapporti tra il Napoli e il City sono un altro tema di questa vicenda. Non sono un qualcosa che faciliterebbe un'operazione a livello di costi, ma sicuramente il discorso legato a Jack Grealish parte dal giocatore. Al giocatore farebbe molto piacere andare a Napoli, ma ad oggi più di questo non c'è da raccontarvi ancora una trattativa, un'operazione in corso".