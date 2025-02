Hamsik: “Folle uscire a Napoli, a volte ero costretto a travestirmi! Rapine subite? Succede ovunque…”

Marek Hamsik ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast del portale Sport24.sk, nel corso della quale ha raccontato la sua esperienza a Napoli: “A Napoli era una follia andare in strada e ho preferito non andare in alcuni quartieri della città perché sarebbe finita male. Una volta io e mia moglie siamo andati in un negozio di marca per bambini. Volevamo semplicemente comprare qualcosa di carino per il nostro primo figlio Christián. Era in una zona della città dove si sparse la voce che ero lì e poi dovettero chiuderla. Normalmente i poliziotti dovevano riportarci a casa. C'erano circa mille o duemila persone davanti a quel negozio”.

Allo stesso tempo Hamšík ammette che ogni volta che è stato possibile ha cercato di soddisfare le richieste dei tifosi: “L’ho sempre capito, perché la gente a Napoli vive letteralmente per il calcio. Ecco perché ho sempre cercato di accontentarli. Naturalmente c'erano giorni in cui era scomodo. Ma sono molto felice che quelle persone, i tifosi, mi abbiano apprezzato e ammirato. Anche per questo ho sempre cercato di accoglierli e ho fatto una foto con loro”.

L’ex capitano del Napoli ha anche rivelato come fosse solito recarsi nel centro della città quando voleva fare una passeggiata o andare al ristorante. A volte somigliava a scene di film d'azione, racconta lo slovacco: “In città indossavo un berretto e mi travestivo con quello. Ma non dovevo andare con la sicurezza”.

Sebbene Marek Hamšík fosse letteralmente un idolo per i napoletani, è stato vittima per due volte di una rapina: “Mi sono preoccupato più di una volta, è vero. Sono stato derubato due volte, due volte mi hanno tolto l'orologio di mano. Mi hanno rotto il finestrino della macchina. Ma non succede solo lì. Quando succede a Napoli, la cosa si ingigantisce”.

In passato i media avevano diffuso la notizia che l'orologio di lusso di Hamsík sarebbe stato restituito dopo il secondo furto: "Purtroppo non me li hanno restituiti, come avevano detto. La prima cosa che ti dicono quando arrivi a Napoli è di non indossare l'orologio. Ma voglio averli a portata di mano. Allo stesso tempo, sapevo che indossandoli avrei corso un rischio. Insomma, è stato un mio errore".