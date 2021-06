CdM - Fiducia per Emerson: si decide tutto dopo gli Europei, ingaggio non è un problema

Il Napoli insiste per Emerson Palmieri e c'è discreta fiducia. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il Napoli è consapevole della situazione dell’italo-brasiliano e non ha fretta, attende di capire se il Chelsea dopo l’Europeo prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022. In questo caso potrebbe prendere corpo la strada del prestito, altrimenti si prefigurerebbe lo scenario adatto per tentare l’acquisto a titolo definitivo. L’ostacolo dell’ingaggio sarebbe aggirato con una proposta che garantirebbe ad Emerson Palmieri uno stipendio più basso ma una prospettiva di contratto più lunga. Il Chelsea chiede ancora 20 milioni ma nel corso dell’estate le richieste possono calare".