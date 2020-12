CdM su Mertens: "Stop di un mese, andrà in Belgio per la riabilitazione con Osimhen"

Un mese di stop per Dries Mertens dopo l'infortunio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive: "L’attaccante belga ha già iniziato le terapie, continuerà il suo percorso riabilitativo alla clinica «Move to Cure» di Anversa, dove è già stato in passato così come Younes e Ghoulam. Presso la struttura guidata dal Dott. Lieven Maesschalck, c’è anche Osimhen per intensificare il processo di recupero dalla lussazione anteriore alla spalla destra. Entrambi saranno in Belgio anche durante il periodo di Natale. Per Mertens si prevede uno stop di circa un mese, tra venti giorni si verificheranno le condizioni della sua caviglia per capire come procede il recupero. Il Napoli vuole recuperarlo entro metà gennaio, nelle gare che precedono la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 20 al Mapei Stadium".