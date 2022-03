CdS - ADL ha commesso l'errore più grande con Ancelotti: la frase per cui lo esonerò

Dopo il trionfo in Champions, con la qualificazione conquistata col Real Madrid ai danni del Psg, si celebra Carlo Ancelotti

Dopo il trionfo in Champions, con la qualificazione conquistata col Real Madrid ai danni del Psg, si celebra Carlo Ancelotti, e si ricorda delle sue difficoltà al Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In Italia più di una persona si chiede come sia stato possibile che il Napoli lo abbia liquidato come se facesse un altro mestiere. Quante gliene hanno dette. Bollito, pensionato, in cerca di una sistemazione per il figlio. Ma in tanti ancora lo rimpiangono. De Laurentiis, che commise l’errore più grave della sua presidenza, arrivò a dire: «Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, il calcio a Napoli è un’altra cosa». Frase che riletta oggi suona come una condanna tombale per quella città. Ancelotti deve accontentarsi di essere il re di Madrid. Non si può avere tutto dalla vita".