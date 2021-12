CdS - Ansia Lobotka, ha avvertito indurimento e oggi gli esami: si spera non sia lungo stop

Stanislav Lobotka, ennesimo infortunato per Spalletti, si è arreso all’undicesimo minuto di Napoli-Atalanta, forse la sua partita più autorevole: ha preso una botta, ha provato a resistere, poi ha avvertito un indurimento e oggi spera che gli esami non lo indirizzino di nuovo nella lista degli inabili per troppo tempo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. D'altronde, la rosa è già ricca di infortuni e indisponibili come Koulibaly, Anguissa, Fabian, Insigne e Osimhen. Spalletti spera di poter ritrovare presto il centrocampista azzurro. Oggi giornata importante con novità a breve.