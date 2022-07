Cds - Assalto Juve, Ramadani alleato ma Koulibaly non è convinto e ADL vuole tenerlo

Kalidou, che di Napoli è simbolo e bandiera, resta molto combattuto: il lavoro di Ramadani procede, la Juve ha messo in moto la macchina

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve è pronta a tutto per Kalidou Koulibaly. Con quel Fali Ramadani - scrive il Corriere dello Sport - che assomiglia molto a un alleato (come dimostrato negli anni, basti pensare all'operazione Federico Chiesa) perché proprio l'agente ora spingerebbe Koulibaly verso un clamoroso salto della barricata: "Ma Kalidou, che di Napoli è simbolo e bandiera, resta molto combattuto: il lavoro di Ramadani procede, la Juve ha messo in moto la macchina, però Koulibaly non è convinto".

Per il giocatore è pronto un ingaggio compreso tra i 6 e i 6,5 milioni netti più bonus. Per l'acquisto del cartellino, a un anno dalla scadenza del contratto, la Juve ha assicurato a Ramadani di poter offrire una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Tra le alternative allo stesso Koulibaly c'è un altro suo assistito come quel Nikola Milenkovic che a 15 milioni circa sta facendo gola a tutte le big. Ma il prescelto di Allegri è Koulibaly che però il Napoli vuole tenere, non solo quest'anno ma a vita. Solo per lui era in atto un tentativo di rinnovo senza badare ai parametri di ridimensionamento dei costi. Ed in ogni caso, la valutazione è sempre stata intorno ai 40mln di euro: "Così per tutti, per la Juve forse sarebbe anche di più".