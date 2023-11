CdS attacca Garcia: "Deve vincere con le big per sentirsi grande"

Così il Corriere dello Sport analizza il cammino della squadra di Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

"Questo Napoli, quarto in classifica, quindi in zona Champions e però anche distante sette punti dall'Inter capolista e otto da chi lo scudetto un anno fa l'ha vinto". Così il Corriere dello Sport analizza il cammino della squadra di Rudi Garcia: "Ha inseguito varie cose, anche se stesso, si chiama identità, che sta per gioco, per natura, per continuità di rendimento e se possibile anche di divertimenti, altrimenti definite emozioni.

E poi ci sono le statistiche, che virano verso la destra della classifica: dei suoi ventuno punti, diciannove il Napoli li ha ottenuti contro le cosiddette provinciali. Di quelle che stanno a sinistra, la zona chic, Garcia ha incontrato il Milan, la Lazio, il Bologna e la Fiorentina. Ci sono ancora Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Monza per sentirsi Grande, sempre, non solo con le piccole".