CdS - AZ decimato dal Covid, spera nell'intervento dell'ASL di Napoli

La questione Covid tiene banco non solo in Italia, come ormai stiamo raccontando da diverse settimane, ma adesso anche in ambito europeo la situazione sembra essere in costante mutazione, ed è ancora il Napoli ad essere al centro del ciclone dopo il caso Genoa.

Giovedì sera è in programma la partita contro l'AZ Alkmaar, con la squadra olandese in difficoltà visto il mini-focolaio scoppiato al suo interno: diversi giocatori contagiata e Uefa che, nonostante tutto, insiste sulla giocabilità della partita e sul fatto che bastano 13 giocatori negativi al Coronavirus per scendere in campo e disputare regolarmente il match.

La palla, però, sembra poter passare in maniera decisiva all'ASL di Napoli che potrebbe decidere già in giornata di bloccare il match vista l'emergenza sanitaria. Come riporta anche stamattina il Corriere dello Sport, l'AZ di fatto è una squadra decimata e lo stesso club olandese spera proprio nell'intervento dell'autorità sanitaria locale per rinviare la partita, invece di andare incotro ad un match che ovviamente sarebbe sbilanciato verso un Napoli che godrebbe del vantaggio di tante assenze negli avversari.