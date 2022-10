Cds - Che segnale al campionato! La Roma ce l'ha messa tutta, ma 0 tiri come nel 2015

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il Napoli per la bella vittoria allo stadio Olimpico contro la Roma

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il Napoli per la bella vittoria allo stadio Olimpico contro la Roma: "Spalletti dà un segnale importante al campionato, il Milan resta a tre punti, ma il Napoli è venuto a capo di una partita complicata grazie a un graffio di Osimhen a dieci minuti dalla fine, dopo che il nigeriano non si era quasi mai visto. La Roma ce l’ha messa tutta, ma non è riuscita a fare un tiro in porta in tutti i 98 minuti. Era dal 13 dicembre 2015 che non accadeva".