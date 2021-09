CdS esalta il Napoli: "E' un tornado! A Marassi lo stesso ciclone di Udine"

Poker anche alla Sampdoria e l'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la prova del Napoli a Marassi, una partita show che ha permesso al gruppo azzurro di tornare in vetta alla classifica con cinque vittorie nelle prime cinque giornate di campionato: "In quei cori - che sommergono il Napoli - c’è racchiusa una speranza: e mentre Genova per loro diventa ancora una notte piena d’euforia, la domanda che sorge spontanea decolla nell’allegria composta d’una squadra che sembra un tornado. Il ciclone che s’abbatte su Marassi dev’essere lo stesso ch’è passato lunedì sera da Udine, è un segnale inequivocabile".