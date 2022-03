CdS - Fabian-Osimhen, nessun allarme: ecco perché hanno svolto lavoro di recupero

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, prima seduta successiva al trionfo di domenica contro la Lazio

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, prima seduta successiva al trionfo di domenica contro la Lazio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che anche Fabian, come Osimhen, ha prima sostenuto regolarmente la sessione in palestra insieme con il resto della squadra, e poi in campo ha seguito un programma di recupero funzionale. Nessun problema e nessun allarme in vista del Milan, bensì la necessità di gestire i carichi. I due saranno protagonisti domenica sera al Maradona.