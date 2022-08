CdS - Kepa, oggi giorno importante e forse decisivo: il suo agente è in Italia per chiudere l'affare

Kepa al Napoli, ci siamo, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il manager del portiere basco, Arturo Canales, è arrivato ieri a Milano

Kepa al Napoli, ci siamo, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il manager del portiere basco, Arturo Canales, è arrivato ieri a Milano per gli ultimi passaggi dell’affare De Ketelaere-Milan, in cui ha rivestito un ruolo, e dunque ora sarà libero di concentrarsi sulla trattativa con il Napoli. Oggi è un giorno importante, forse cruciale: in agenda c’è una riunione, probabilmente a Roma, un vertice che potrebbe dare la spinta decisiva all’operazione. In prestito.