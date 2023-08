CdS - Niente Koopmeiners e Samardzic, resta Gaetano: nessun nuovo innesto a centrocampo

Così il Corriere dello Sport scrive dopo la beffa Gabri Veiga

Niente Koopmeiners e Samardzic, resta Gaetano: nessun nuovo innesto a centrocampo. Così il Corriere dello Sport scrive dopo la beffa Gabri Veiga: "Il sospetto, in questo weekend tormentato, è di non avere il tempo necessario per decidere altrimenti: troppo ne è stato buttato via, per tentare di arrivare a Gabri Veiga, che poi è finito in Arabia.

E per non sprecare danaro semplicemente per il gusto di farlo, in assenza di un centrocampista che sintetizzi il profilo ritenuto più intrigante, il Napoli potrebbe anche starsene così, andando incontro alla difesa del proprio scudetto con un Ndombele in meno e un Cajuste in più, aggrappandosi al nucleo assemblato nel recentissimo passato, lasciando a Gaetano la possibilità di provare a stupire insieme agli altri.