Cds - Non solo Traorè: Micheli non andrà in Arabia, i nomi per gli altri colpi

Prima delle firme, non è il caso di sbilanciarsi, però Hamed Junior Traoré (24 a febbraio) è il cosiddetto uomo della svolta e dominerà il week-end che ormai gli appartiene, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che la trattativa è ormai ai dettagli con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 25mln di euro per il Bournemouth che un anno fa ha investito 30 milioni. C'è ottimismo e si aspetta la fumata bianca. Non a caso, sull’aereo che porterà il Napoli a Riad non dovrebbe salire Maurizio Micheli per procedere alla definizione degli affari ed eventualmente ad assecondare gli aspetti burocratici e quelli formali.

Altri colpi - In difesa invece congelato per un attimo Nehuén Perez dell’Udinese, il Napoli ha avvicinato pure Theate del Rennes che però conosce l’Italia per l'esperienza al Bologna e non avrebbe problemi di ambientamento. Ma sotto sotto ci sono soluzioni ancora avvolte nell’ombra con il classico mister X che può avere qualche chanches. A centrocampo oltre a Traorè restano altri nomi: "Barak arriverebbe esclusivamente in prestito, e la Fiorentina non ci sta; Emre Can (30) costa tanto, come anche Koudio Koné (22); e allora, riecco Sasa Lukic (27), l'ex Torino che al Fulham si sta divertendo poco e che Micheli ha messo nella propria lista, e pure Orel Mangala (26 a marzo), un muscolare che al Nottingham ha giocato tantissimo, sino a quando non è arrivato in panchina Nuno Espirito Santo. Poi si (ri)penserà pure a Samardzic".